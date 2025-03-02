Депутат Свищев о смерти Сайтиева: «Большая утрата для всего российского спорта и политики. Только слова соболезнования его друзьям, близким и семье»

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев скончался в возрасте 49 лет. В 2016–2021 годах спортсмен был депутатом Госдумы РФ, также работал в комитете по физической культуре и спорту.
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