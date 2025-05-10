Бобровский: Маршан — лидер на льду, помог «Флориде» победить в овертайме

Русский вратарь Сергей Бобровский отметил лидерские качества нападающего Брэда Маршана, с которым «Флорида Пантерз» в напряжённой игре в Санрайзе победила «Торонто Мэйпл Лифс» 5:4 в овертайме, сократив счёт в серии до 2-1.