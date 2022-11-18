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Капризов набрал 0+1 в 4-м матче подряд. У него 3 броска и «минус 2» за 17:50 с «Питтсбургом»

Капризов набрал 0+1 в 4-м матче подряд. У него 3 броска и «минус 2» за 17:50 с «Питтсбургом»

Кирилл Капризов набрал 0+1 в 4-м матче подряд в регулярном чемпионате НХЛ. Российский форвард «Миннесоты» отметился результативной передачей в матче с «Питтсбургом» (4:6).

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