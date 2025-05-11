Путин не смог сдержать слезы при просмотре фильма

Российский лидер Владимир Путин заплакал в ходе просмотра трейлера нового фильма о Великой Отечественной войне "В списках не значился", который посвящен героям Брестской крепостиРоссийский лидер Владимир Путин заплакал в ходе просмотра трейлера нового фильма о Великой Отечественной войне «В списках не значился», который посвящен героям Брестской крепости.
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