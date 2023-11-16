В сети узнали, какого популярного супергероя Marvel сыграет Педро Паскаль в нов...

В сети узнали, какого популярного супергероя Marvel сыграет Педро Паскаль в новом фильмеПопулярный инсайдер Дэниел Рихтман (Daniel Richtman) сообщил о том, какой актер сыграет Мистера Фантастика (Рида Ричардса) в предстоящем кинокомиксе «Фантастическая четверка».