В Эстонии не на шутку перепугались объявления Россией в розыск премьера Каи Каллас

А меня-то за что? (фото с сайта sputnik.by) Вчера 23K прочитали Не сразу, но до эстонских властей все-таки дошло – объявление премьер-министра Каи Каллас в розыск да еще по уголовной статье может иметь для нее лично и для страны далеко идущие и крайне неприятные последствия.