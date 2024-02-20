В Эстонии не на шутку перепугались объявления Россией в розыск премьера Каи Каллас

А меня-то за что? (фото с сайта sputnik.by) Вчера 23K прочитали Не сразу, но до эстонских властей все-таки дошло – объявление премьер-министра Каи Каллас в розыск да еще по уголовной статье может иметь для нее лично и для страны далеко идущие и крайне неприятные последствия.
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