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В Эстонии не на шутку перепугались объявления Россией в розыск премьера Каи Каллас

В Эстонии не на шутку перепугались объявления Россией в розыск премьера Каи Каллас

А меня-то за что? (фото с сайта sputnik.by)   Вчера 23K прочитали Не сразу, но до эстонских властей все-таки дошло – объявление премьер-министра Каи Каллас в розыск да еще по уголовной статье может иметь для нее лично и для страны далеко идущие и крайне неприятные последствия.

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