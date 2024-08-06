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Царьград

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В Нижнем Новгороде главную площадь перекроют почти на три недели

В Нижнем Новгороде главную площадь перекроют почти на три недели

Новые транспортные ограничения временно вводятся в центре Нижнего Новгорода.Автомобилисты не смогут проехать через площадь Минина и Пожарского на Верхневолжскую набережную в течение почти трёх недель: участок от улицы Минина до памятника Валерию Чкалову перекроют с 6 по 25 августа.

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