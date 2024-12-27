Генпрокурор Израиля инициировала расследование против жены Нетаньяху из-за ТВ-шоу

Генеральный прокурор Израиля Гали Бахарав-Миара потребовала провести расследование в отношении Сары Нетаньяху, жены премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, после появления сообщения о том, что она якобы запугивала свидетеля на уголовном процессе по делу мужа.
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