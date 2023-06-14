Аргументы недели

98 690 подписчиков

В Хабаровском крае закрыли детский сад из-за нарушений пожарной безопасности

В Хабаровском крае закрыли детский сад из-за нарушений пожарной безопасности

По иску прокурора, суд в районе имени Лазо Хабаровского края обязал выделить средства для устранения нарушений пожарной безопасности в детском саду.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх