Вашингтону безразлично, что произойдет с Украиной, иначе бы он не отговорил Киев от заключения мирного соглашения с Москвой в начале конфликта, заявил американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в интервью Rumble-каналу Triggered.
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