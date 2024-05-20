«Их остановили»: в США заявили об ударе в спину Украине

Вашингтону безразлично, что произойдет с Украиной, иначе бы он не отговорил Киев от заключения мирного соглашения с Москвой в начале конфликта, заявил американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в интервью Rumble-каналу Triggered.