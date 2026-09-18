Антон Гусев спас русских солдат из боя в Марьинке в 2023 году

В 2023 году Антон Гусев из Специальной военной операции в Донецкой Народной Республике спас трех русских штурмовиков из-под перекрестного огня ВСУ, помог в эвакуации и привел новую группу на позиции.
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