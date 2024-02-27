Тигран Кеосаян об уехавшем из страны Урганте: «Не допели колыбельную в детстве…»

В недавнем новом выпуске «Эмпатия Манучи» главным героем стал Тигран Кеосаян. Популярный режиссер славится не только хорошей работой в кино, но и четкой политической позицией относительно действий России по отношению к Украине.
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