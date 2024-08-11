Сломанный на водопаде в Китае эскалатор унёс жизнь туриста

Один из 60 пострадавших находится в тяжёлом состоянии.Pr Scr youtube.com/@GeoclipRu--> Один человек погиб, ещё 60 пострадали из-за поломки туристического эскалатора на водопаде Дэтянь на юге Китая, недалеко от границы с Вьетнамом.