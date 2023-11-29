Телескоп Уэбба обнаружил “необъяснимые структуры” в сердце нашей Галактики

Красиво и загадочно. Идеальная картина НАСА представило новый впечатляющий снимок Млечного Пути, сделанный космическим телескопом Джеймса Уэбба, на котором еще более детально изображен регион, расположенный вблизи ядра нашей родной галактики, изобилующий “необъяснимыми структурами”, похожими на иглы, которые приводят ученых в недоумение.