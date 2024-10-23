Более 42 тысяч тонн майонеза произвели в Подмосковье с начала года

Майонез становится основным компонентом множества блюд и представляет собой соус, состоящий из растительного масла, яичных желтков, а также лимонного сока или уксуса, приправленного различными специями и добавками.
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