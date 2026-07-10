Мировые продажи ПК впервые за два года упали из-за дефицита памяти

Поставки компьютеров снизились почти на 5%, пока производители повышают цены и сохраняют рост выручки на фоне нехватки компонентов для ИИМировые поставки персональных компьютеров впервые за два года показали снижение: в последнем квартале объём рынка сократился почти на 5% и составил 68,2 млн устройств.
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