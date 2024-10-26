Стоимость проекта берегоукрепления в Ангарске составляет 578,7 млн рублей

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Ангарский городской округ осмотрел ключевые инфраструктурные проекты, направленные на повышение безопасности и улучшение качества жизни местных жителей.
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