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Звенья одной цепи. Как взаимодействие врачей разных специальностей помогает пациенту

Звенья одной цепи. Как взаимодействие врачей разных специальностей помогает пациенту

Проблему междисциплинарного взаимодействия особенно часто испытывают на себе стоматологи. – Когда я начала вести детские приемы, особенно работать с детьми под наркозом, я поняла, насколько стоматологи оторваны от профсообщества, – рассказала Варвара Висленко, основательница и глава сети клиник “Белая Медведица”, – Некоторые пациенты приходят к стоматологам наугад или по остаточному принципу, когда врачи других профилей не могут решить их проблемы.

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