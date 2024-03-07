МЧС проверит на пожарную безопасность все крупные склады в РФ

МЧС проверит на пожарную безопасность все крупные склады в России. Как пишет Комсомольская правда, речь идёт о помещениях площадью от 10 тысяч квадратных метров, где высота стеллажей составляет более 5,5 метра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии