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"Устал от вранья Путина". Три года условно за слова

"Устал от вранья Путина". Три года условно за слова

В официальном перечне экстремистов-террористов – 16 жителей Псковской области, осужденных за посты во "ВКонтакте".

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Константин Заика
Правильно сделали что осудили. Если он в таком возрасте ума не нажил и, несмотря ни на какие доказательства, Навального героем считает, то срок, пусть и условный, самое верное решение. Не школота, чай, чтобы просто штраф и подзатыльник получать.
LJUBA DEMCENKO
Да,предатели есть всегда,и вообще надо правда думать о чем говоришь,а то ответа прилетит.а если ещё за Навального,то вообще тупой.
warig Рыжаков
Давить жеще надо навальнистов, прочих врагов России. Сам видел как с американского посольства во Владивостоке(видимо цереушники) организовывали навальнистов. (это когда их загнали на лёд Амурского залив)

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