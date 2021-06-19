"Устал от вранья Путина". Три года условно за слова

Север.РеалииПолитика"Устал от вранья Путина". Три года условно за словаВ официальном перечне экстремистов-террористов – 16 жителей Псковской области, осужденных за посты во "ВКонтакте".Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКонстантин ЗаикаПравильно сделали что осудили. Если он в таком возрасте ума не нажил и, несмотря ни на какие доказательства, Навального героем считает, то срок, пусть и условный, самое верное решение. Не школота, чай, чтобы просто штраф и подзатыльник получать.LDLJUBA DEMCENKOДа,предатели есть всегда,и вообще надо правда думать о чем говоришь,а то ответа прилетит.а если ещё за Навального,то вообще тупой.WРwarig РыжаковДавить жеще надо навальнистов, прочих врагов России. Сам видел как с американского посольства во Владивостоке(видимо цереушники) организовывали навальнистов. (это когда их загнали на лёд Амурского залив)Комментировать
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