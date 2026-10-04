Нейтрино-рекордсмен прилетело из пятого измерения? Физики объяснили неуловимую частицу взрывом чёрной дыры в «тёмном измерении»

Самое экзотическое объяснение частицы, которая оказалась в 35 раз энергичнее всего, что видели раньше: микроскопическая чёрная дыра из космических струн испарилась внутри дополнительного измерения, и наружу вырвались только нейтрино В феврале 2023 года строящийся нейтринный телескоп KM3NeT у берегов Сицилии зарегистрировал частицу, которая не вписывалась в существующие уравнения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым