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Царьград

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Как пройти в бомбоубежище? Данные об укрытиях в России появятся на Госуслугах

Как пройти в бомбоубежище? Данные об укрытиях в России появятся на Госуслугах

В МЧС предложили размещать информацию о бомбоубежищах на Госуслугах.В России планируют создать единую цифровую базу укрытий и эвакуационных пунктов на платформе "Госуслуги".

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