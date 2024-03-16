Политолог Шаповалов отметил дружелюбную атмосферу на избирательных участках Петербурга

На избирательных участках в Петербурге наблюдается хорошая и дружелюбная атмосфера. Немногочисленные попытки испортить избирательный процесс не увенчались успехом и выборы продолжают проходить в спокойном режиме.
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