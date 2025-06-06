В Раде заявили, что Зеленский приказал не забирать тела украинских военных

МОСКВА, 6 июня, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский лично распорядился не забирать тела украинских военных в рамках обмена, о котором была достигнута договоренность в Стамбуле.
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