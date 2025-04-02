Российская армия нанесла мощный удар по частям ВСУ, готовившимся к прорыву в Брянскую область Ирина ВальковаВ Черниговской области российские военные успешно сорвали попытку подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) проникнуть на территорию России.
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