Дончане и луганчане-инвалиды получат двойные пенсии: новая инициатива Госдумы

Госдума изучает законопроект о двойных пенсиях для инвалидов-ополченцев из ДНР и ЛНР. Инициатива поддержана профильным комитетом и направлена на социальную защиту тех, кто стал инвалидом, защищая интересы России на Донбассе с 2014 года.