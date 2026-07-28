В 2026 году 18 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В 2026 году экзаменационная кампания была организована на базе 42 пунктов проведения экзаменов. В обеспечении процесса было задействовано 2 118 педагогических работников, 25 медицинских специалистов, 60 сотрудников полиции, а также 8 электриков-дизелистов.