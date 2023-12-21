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Александр Проханов: Запад построил громадную фабрику, продукцией которой является русофобия

Александр Проханов: Запад построил громадную фабрику, продукцией которой является русофобия

В молодости в тайге я видел медведя, который купается в бурной горной реке. Он вышел на берег мокрый, блестящий, с прилипшей шерстью и стал трясти загривком.

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Комментарии
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Maxim Yushkin
😀 Он её с детства любит... 😉
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7 час.
ИВАН БАЛАНДИН
Самый ужасный исход, на самом деле, был первый. Не было бы его, не было бы и всех остальных!!!
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3 час.
Владимир Швайбович
О пятом исходе очень мощно сказал. Хотелось бы найти его рассуждения о современном русском кино. Неужели оно выражает суть русской души: - тридцать лет подражания голливуду, темы - криминал, убийства, расследования, бездуховность, разве это и есть русская душа?... Кто этим всем заправляет?...
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45 мин.

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