В молодости в тайге я видел медведя, который купается в бурной горной реке. Он вышел на берег мокрый, блестящий, с прилипшей шерстью и стал трясти загривком.
Александр Проханов: Запад построил громадную фабрику, продукцией которой является русофобия
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Maxim Yushkin
😀 Он её с детства любит... 😉
Ответить
7 час.
ИВАН БАЛАНДИН
Самый ужасный исход, на самом деле, был первый. Не было бы его, не было бы и всех остальных!!!
Ответить
3 час.
Владимир Швайбович
О пятом исходе очень мощно сказал. Хотелось бы найти его рассуждения о современном русском кино. Неужели оно выражает суть русской души: - тридцать лет подражания голливуду, темы - криминал, убийства, расследования, бездуховность, разве это и есть русская душа?... Кто этим всем заправляет?...
Ответить
45 мин.
Свежие комментарии