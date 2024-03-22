В Среднеахтубинском районе нашли тело 71-летнего любителя зимней рыбалки. Родные забили тревогу во вторник, когда мужчина не вернулся домой.
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В Среднеахтубинском районе нашли тело 71-летнего любителя зимней рыбалки. Родные забили тревогу во вторник, когда мужчина не вернулся домой.