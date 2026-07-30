Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до февраля 2027 года

Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года. Согласно постановлению, запрет на экспорт для производителей дизельного, судового топлива и газойлей будет действовать до 1 сентября 2026 года.
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