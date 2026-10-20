На восьмом съезде партии «Новый Азербайджан», состоявшемся 2 октября в Баку, президент Ильхам Алиев весьма прямолинейно изложил своё понимание «идеологической безопасности» государства, столь же важной, как и физическая безопасность, поскольку идеологические угрозы могут проникать через границы посредством интернета, кибератак и искусственного интеллекта (ИИ).
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