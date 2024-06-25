Собянин: Город одобрил гранты для столичных компаний более чем на 1 млрд рублей

Московские разработчики создали платформу для работы с цифровыми документами Мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале сообщил, что город выделит более одного миллиарда рублей 190 столичным компаниям на приобретение оборудования и развитие их деятельности.
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