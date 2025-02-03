Семинар по оказанию первой доврачебной помощи.

На семинаре работники детского сада повторили базовый алгоритм оказания первой помощи в соответствие с Инструкцией по оказанию первой помощи пострадавшему, проанализировали комплекс срочных простейших мероприятий по спасению жизни человека.
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