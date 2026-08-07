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Царьград

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Пляжи Зеленоградска оказались переполнены из-за аномальной жары

Пляжи Зеленоградска оказались переполнены из-за аномальной жары

Из-за жары жители Калининградской области потянулись к воде, заняв всё свободное пространство.Видео с забитыми до отказа пляжами Зеленоградска (Калининградская область) опубликовал телеграм-канал "Крыша ТурДома".

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