Пляжи Зеленоградска оказались переполнены из-за аномальной жары

Из-за жары жители Калининградской области потянулись к воде, заняв всё свободное пространство.Видео с забитыми до отказа пляжами Зеленоградска (Калининградская область) опубликовал телеграм-канал "Крыша ТурДома".
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