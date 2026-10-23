Основной аллерген в составе большинства стойких красок, — парафенилендиамин (PPD), рассказал в беседе с RT врач-аллерголог Владимир Болибок.
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