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Фотогеничность-не мой конек..- Собчак нецензурно о своих достоинствах

Фотогеничность-не мой конек..- Собчак нецензурно о своих достоинствах

Фотогеничность-не мой конек.- Собчак нецензурно о своих достоинствах. 39-летняя журналистка, блогер, общественный деятель, член политсовета партии «Гражданская инициатива», экс ведущая проекта «Дом 2» выложила обращение на своей личной странице.

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