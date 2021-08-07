Фотогеничность-не мой конек.- Собчак нецензурно о своих достоинствах. 39-летняя журналистка, блогер, общественный деятель, член политсовета партии «Гражданская инициатива», экс ведущая проекта «Дом 2» выложила обращение на своей личной странице.