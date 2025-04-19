Генетические проблемы: в ГД оценили угрозы Мерца Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Угрозы кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца в отношении Крымского моста говорят о "генетических проблемах" немецкого политика, дед которого возглавлял гитлеровских штурмовиков в годы Второй мировой войны.
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