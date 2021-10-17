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Кулеба пригрозил «задавить» Россию в суде по Керченскому инциденту

Кулеба пригрозил «задавить» Россию в суде по Керченскому инциденту

Во время суда в Гааге украинская сторона будет в состоянии задавить Россию "железной логикой юридических аргументов" в деле по инциденту в Керченском проливе.

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