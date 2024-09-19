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Войска России получили партию ракет для беспилотников «X-БПЛА»

Войска России получили партию ракет для беспилотников «X-БПЛА»

Партию ракет для беспилотников «X-БПЛА», а также переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» и комплексов средств автоматизации управления огнём (КСАУО) артиллерийских подразделений поставили в войска России.

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