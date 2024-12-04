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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Saxo Bank предсказал в 2025 году крах доллара, конец ОПЕК и рост Nvidia до двух Apple

Saxo Bank опубликовал «вопиющие предсказания» на 2025 год. В них инвестбанк «предсказал», что доллар может сильно упасть из-за Трампа, капитализация Nvidia вдвое превысит Apple, ОПЕК распадется из-за интереса к электромобилям, а первое напечатанное на 3D-биопринтере сердце даст надежду миллионам людей и откроет путь к долголетию человечества.

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