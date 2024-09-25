Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и описала одно неожиданное хобби местных пенсионеров фразой «будете в шоке, чем они занимаются».
Россиянка описала американских пенсионеров фразой «будете в шоке, чем они занимаются»
Комментарии
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ИЯ
Ильдар Ямалетдинов
То, что наши пенсионеры сидят с внуками вместо их родителей,(которые вынуждены зарабатывать на жизнь дабы покрыть ипотеку), это говорит о нищенской пенсии в России.
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14 час.
Владимир Петров
Лудомания - молодость духа? Ну-ну... Мне моё безделье, отделённость от прочего старичья вполне по нраву.
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12 час.
Дмитрий Гурин
Ну блогерша просто побывала в штатам а я и пожил почти 4 года (по зеленой карточке). Не во всех штатах разрешены азартные игры так что пенсионеры либо переезжают жить ближе к индейским резервациям, у них казино практически основная статья дохода, либо переезжают в ту же Панаму (бывал и там по работе). В южных штатах есть даже "Города пенсионеров" куда заезжать "посторонним" запрещено а с детьми даже родственникам, у въездов в города стоят отели специально для таких встреч. Песенка: "Я у бабушки живу..." там совершенно неуместна ..........
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12 час.
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