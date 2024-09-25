Россиянка описала американских пенсионеров фразой «будете в шоке, чем они занимаются»

То, что наши пенсионеры сидят с внуками вместо их родителей,(которые вынуждены зарабатывать на жизнь дабы покрыть ипотеку), это говорит о нищенской пенсии в России.

Дмитрий Гурин

Ну блогерша просто побывала в штатам а я и пожил почти 4 года (по зеленой карточке). Не во всех штатах разрешены азартные игры так что пенсионеры либо переезжают жить ближе к индейским резервациям, у них казино практически основная статья дохода, либо переезжают в ту же Панаму (бывал и там по работе). В южных штатах есть даже "Города пенсионеров" куда заезжать "посторонним" запрещено а с детьми даже родственникам, у въездов в города стоят отели специально для таких встреч. Песенка: "Я у бабушки живу..." там совершенно неуместна ..........