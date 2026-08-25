Мэр столицы сообщил о планах Москвы по дальнейшей поддержке молодежи

В столице продолжится развитие системы возможностей для молодежи, рассказал Сергей Собянин. В Москве живут более 3,2 миллиона молодых людей: более 320 тысяч получают образование в колледжах, а свыше миллиона — в вузах.
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