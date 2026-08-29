Hugh Laurie Believes This Was House's Most Important Relationship

Hugh Laurie singled out one House relationship as the show's most important, with an off-screen friendship adding another layer to the bond.
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