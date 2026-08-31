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Мировое обозрение

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За себя, супруга и ребёнка: Россиянам подсказали неочевидный налоговый вычет

За себя, супруга и ребёнка: Россиянам подсказали неочевидный налоговый вычет

Россияне, которые платят НДФЛ, могут вернуть часть расходов на образование — собственное или близких.

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