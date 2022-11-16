Пентагон сообщил об отсутствии электричества у четверти населения Украины

Американский генерал Милли: более четверти населения Украины лишена электричества Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли Американский генерал Милли: более четверти населения Украины лишена электричества Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли рассказал, что, по данным американского военного ведомства, вследствие российских ракетных ударов по Украине более чем у четверти населения страны отсутствует электричество, сообщает ТАСС.