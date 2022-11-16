ПолитДром

30 подписчиков

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Убогий идиот.Зеленский призвал...
  • Александр
    За нерушимой границей безнаказанное воровство. Хорошая логика! Надо подумать о нерушимости границ ворья. Сколько укра...В Совфеде объявил...
  • Silver Kont
    Да, пидарасам в России не место...Группа «Би-2» пок...

Пентагон сообщил об отсутствии электричества у четверти населения Украины

Пентагон сообщил об отсутствии электричества у четверти населения Украины

  Американский генерал Милли: более четверти населения Украины лишена электричества Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли  Американский генерал Милли: более четверти населения Украины лишена электричества Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли рассказал, что, по данным американского военного ведомства, вследствие российских ракетных ударов по Украине более чем у четверти населения страны отсутствует электричество, сообщает ТАСС.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх