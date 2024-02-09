Проблемы в банковском секторе США могут распространиться на Европу

Проблемы в банковском секторе США могут распространиться на ЕвропуУправляющий фондом Man Group полагает, что проблемы в банковском секторе, которые угрожают американскому New York Community Bancorp, могут распространиться не только на США, но и на Европу, передает Bloomberg.
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