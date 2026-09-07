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Пушилин: при атаках ВСУ 7 сентября пострадали 13 жителей ДНР, включая подростка

Пушилин: при атаках ВСУ 7 сентября пострадали 13 жителей ДНР, включая подростка

Украинские военные атаковали Донецк, Мариуполь и Горловку 7 сентября. Пострадали 13 человек, в том числе подросток, водитель троллейбуса и проводница электропоезда, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале .

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