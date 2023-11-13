А что с качеством? Челябинская область стала лидером УрФО по укладке асфальта

Челябинская область стала лидером УрФО по площади укладки верхних слоев дорожной одежды. Как сообщили РИА «Новый День» в Контрольно-счетной палате региона, на 30 октября уложено 2 млн 491 тыс квадратных метров (97% от планового показателя) дорожного покрытия, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 249 тыс квадратов (+10%).