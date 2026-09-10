В Кремле рассказали о программе Путина на саммите БРИКС в Индии

РИА Новости/Михаил Метцель С 11 по 13 сентября президент РФ Владимир Путин посетит Индию, чтобы принять участие в 18-м саммите БРИКС.
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