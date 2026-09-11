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АТОР: туры в Египет предстоящей зимой подорожают для россиян

АТОР: туры в Египет предстоящей зимой подорожают для россиян

В предстоящем зимнем сезоне отдых в Египте обойдётся туристам на 10-20% дороже, чем в прошлом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

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